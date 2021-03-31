Так Помпео відреагував на спільне дослідження походження COVID-19 ВООЗ і Китаю, опубліковане 29 березня.

“Доповідь ВООЗ є фіктивним продовженням кампанії дезінформації Комуністичної партії Китаю і ВООЗ. Ось чому я свого часу рекомендував, щоб США покинули ВООЗ”, – написав він у Twitter.

Помпео звинуватив главу ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса у співпраці з головою КНР Сі Цзіньпіном, націленому на те, щоб “в найскладніший момент приховати факт передачі вірусу від людини до людини”.

За його словами, Уханьський інститут вірусології є найбільш вірогідним джерелом COVID-19.

Раніше адміністрація вже колишнього президента США Дональда Трампа не раз звинувачувала Китай в приховуванні даних про пандемію на найвищому державному рівні. У відповідь на це на сайті Міністерства закордонних справ Китаю опублікували статтю під назвою “24 безглуздих звинувачення у брехні”. У матеріалі розібрали “24 брехні” з боку США, пояснюючи, чому вони не відповідають дійсності, посилаючись на дані ЗМІ, наукові дослідження і дані ВООЗ.