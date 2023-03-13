13 березня уряд Італії заявив, що російське угруповання найманців "Вагнер" стоїть за сплеском кількості мігрантів, які намагаються перетнути центральне Середземне море в межах стратегії Москви щодо помсти країнам, які підтримують Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зазначив, що тепер можна з упевненістю сказати, що “експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група “Вагнера”, використовуючи свою вагу в деяких африканських країнах”.

Крозетто закликав союзників по НАТО допомогти Італії протистояти напливу мігрантів.

Схожі зауваження також висловив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, який під час візиту до Ізраїлю зауважив, що багато мігрантів прибули з районів, “підконтрольних групі “Вагнера”.

Так, за даними МВС Італії, цього року близько 20 тисяч мігрантів прибули до країни проти показника у 6100 осіб за той самий період 2022 року.

За даними ООН, одним з основних пунктів в’їзду в Європу є Італія. Протягом січня-листопада 2022 року до країни на човнах прибули близько 85 тисяч мігрантів. Більшість з них потрапляють у країну у результаті плавання на невеликих човнах, а під час подорожі їх рятують благодійні судна.

У жовтні 2022 року склав присягу правий уряд Джорджі Мелоні, який намагався відмовляти пошуково-рятувальним кораблям, якими керують неурядові організації, причалювати до Італії.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.

13 грудня у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.