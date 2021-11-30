Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос стверджує, що "за вказівками Банкової" його адвокатів забирають найближчим часом планують позбавити адвокатських свідоцтв.

Відповідний допис нардеп опублікував на сторінці у Facebook.

Гео Лерос стверджує, що тиск розпочався ще тоді, коли ці люди погодилися стати його адвокатами. Спершу їм приходили рекомендації не братися за його справу. Згодом, після успішного захисту в суді, завдяки якому нардеп уникнув домашнього арешту, “Офіс президента посилено шукає можливість їх залякати та притягнути до відповідальності за сфальшованими на них скаргами”.

Нардеп переконаний: щоб оскаржити майбутні незаконні рішення, в адвокатів підуть місяці, а в їхньому випадку — роки. Лео Герос додав, що цього буде достатньо, щоб лишити його захисту в судах. А також – залякати інших адвокатів, щоб ніхто не брався за його справи.

“Мої адвокати вже довели, що їх не залякати. Такі випробування — додатковий стимул зламати корумпований режим, щоб кожен учасник зеленого ОПГ поніс відповідальність”, – резюмував нардеп.

Справа щодо жесту в бік Зеленського та Єрмака

Нагадаємо, 4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав Зеленського зрадником.

“Ви – головний зрадник у країні! Ви зрадник!” – викрикнув він, показуючи пальцем на президента.

А після того, як нардепові вимкнули мікрофон, він показав середній палець у бік Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.

11 листопада ДБР за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручило Леросу письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

“Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого”, – пояснили в ДБР. “Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи”, – зазначили у відомстві.

Там також додали, що парламентарій при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду.

Відтак Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Також Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру. Цього разу — через невиконання рішення суду щодо спростування інформації про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.

18 листопада Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутатові Гео Леросу.

30 листопада нардеп Гео Лерос заявив про перешкоджання його депутатській діяльності.