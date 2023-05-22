22 травня міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце звернула увагу на те, що, попри великі втрати Росії в Україні, неправильно вважати країну-агресорку ослабленою цією війною, і заспокоюватися тим, що вона не здатна на стратегічні несподіванки.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Латвії

Зазначимо, 22 травня міністри оборони та офіційні особи з 12 європейських країн проводять зустріч у Польщі. Серед головних питань – плани щодо посилення стримування та безпеки на східному фланзі військового альянсу.

Під час зустрічі міністрів оборони 12 країн Північної групи, що входять до НАТО, обговорюючи питання безпеки північно-східного флангу Альянсу, міністри погодилися, що вторгнення Росії в Україну суттєво змінило середовище безпеки. Агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності та процвітанню всього євроатлантичного простору.

Тому, глави відомств зазначили, що дуже важливо продовжувати військову підтримку України в її боротьбі з жорстокою агресією Росії.

Попри звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми повинні бути готові до того, що Росія продовжуватиме використовувати широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати та послабити підтримку Заходу для України. Тому ми маємо залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України та продовжувати бути тією рушійною силою, яка консолідує й об’єднує західні демократії для всілякої підтримки України”, – акцентувала Мурнієце.

Міністерка поінформувала колег, що військова підтримка Латвії, зокрема минулий пакет оборонної допомоги України, вже перевищила 1% ВВП країни. Нині ж Латвія зосереджує зусилля на підготовці армійців ЗСУ. Зокрема тиждень тому стартувала нова латвійсько-канадська ініціатива щодо навчання наймолодших українських офіцерів у Латвії.

Міністри оборони Північної групи збираються двічі на рік. Кожні півроку відбувається зміна головування групою, і наразі лідером Північної групи є Польща.

Зауважимо, у квітні стало відомо, що уряд Латвії передасть Україні всі свої наявні переносні зенітно-ракетні комплекси “Stinger”.

Також 16 лютого Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.