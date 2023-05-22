Джерело: пресслужба Міністерства оборони Латвії
Зазначимо, 22 травня міністри оборони та офіційні особи з 12 європейських країн проводять зустріч у Польщі. Серед головних питань – плани щодо посилення стримування та безпеки на східному фланзі військового альянсу.
Під час зустрічі міністрів оборони 12 країн Північної групи, що входять до НАТО, обговорюючи питання безпеки північно-східного флангу Альянсу, міністри погодилися, що вторгнення Росії в Україну суттєво змінило середовище безпеки. Агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності та процвітанню всього євроатлантичного простору.
Тому, глави відомств зазначили, що дуже важливо продовжувати військову підтримку України в її боротьбі з жорстокою агресією Росії.
Попри звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми повинні бути готові до того, що Росія продовжуватиме використовувати широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати та послабити підтримку Заходу для України. Тому ми маємо залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України та продовжувати бути тією рушійною силою, яка консолідує й об’єднує західні демократії для всілякої підтримки України”, – акцентувала Мурнієце.
Міністерка поінформувала колег, що військова підтримка Латвії, зокрема минулий пакет оборонної допомоги України, вже перевищила 1% ВВП країни. Нині ж Латвія зосереджує зусилля на підготовці армійців ЗСУ. Зокрема тиждень тому стартувала нова латвійсько-канадська ініціатива щодо навчання наймолодших українських офіцерів у Латвії.
Міністри оборони Північної групи збираються двічі на рік. Кожні півроку відбувається зміна головування групою, і наразі лідером Північної групи є Польща.
Зауважимо, у квітні стало відомо, що уряд Латвії передасть Україні всі свої наявні переносні зенітно-ракетні комплекси “Stinger”.
Також 16 лютого Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.
- Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш переконаний, що після перемоги Україна має вступити до НАТО, аби запобігти новій війні. Він також закликав формально відкрити переговори про вступ України до ЄС, навіть попри бойові дії.
- Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.
- Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- Латвія не планує відправляти своїх спортсменів на Олімпійські ігри-2024 через участь росіян та білорусів, поки триває вторгнення в Україну.
- 23 січня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна послабить свої дипломатичні відносини з Росією.