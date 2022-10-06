Про це повідомляє пресслужба президента України з посиланням на звернення Володимира Зеленського до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД), яка триває в Лімі.
“Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовано в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували. Це – люди. Але для Росії це також ресурс”, – зазначив президент України.
Також він додав, що Росія відправила свою армію в Україну для того, щоб перетворити її на свою колонію. Проте мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави і точно не дозволять Росії повернути той старий несправедливий час.
“Ми не сумніваємося, що переможемо в цій війні й зможемо захистити незалежність України. Щоденні перемоги на фронті й десятки звільнених міст і сіл України доводять це”, – наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, він зауважив, що зараз для України питання полягає лише в одному: скільки ще українців Росія встигне вбити, перш ніж визнає поразку. Скільки ще Росія встигне вкрасти з України зерна, ресурсів, промислових підприємств, які окупанти просто розбирають і вивозять у Росію, а також людей.
“Ми робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, щоб якнайшвидше врятувати всіх наших людей від цього вторгнення. Ми робимо все, щоб поставити крапку у довгому переліку українських жертв, який створює Росія. І саме тому я звертаюся до вас. Нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити настання миру для нашого народу”, – звернувся президент України до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД).
- Російські окупанти вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.
- У Сполучених Штатах Америки нагадали, що незаконна передача та депортація людей є воєнним злочином та закликали РФ припинити фільтрацію й депортацію українців.
- Сейм Литви 50 голосами ухвалив резолюцію, якою визнав вивезення українців у РФ депортацією українського народу, а також закликав міжнародне співтовариство прийняти аналогічну заяву.