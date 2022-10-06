Про це повідомляє пресслужба президента України з посиланням на звернення Володимира Зеленського до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД), яка триває в Лімі.

“Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовано в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували. Це – люди. Але для Росії це також ресурс”, – зазначив президент України.

Також він додав, що Росія відправила свою армію в Україну для того, щоб перетворити її на свою колонію. Проте мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави і точно не дозволять Росії повернути той старий несправедливий час.

“Ми не сумніваємося, що переможемо в цій війні й зможемо захистити незалежність України. Щоденні перемоги на фронті й десятки звільнених міст і сіл України доводять це”, – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він зауважив, що зараз для України питання полягає лише в одному: скільки ще українців Росія встигне вбити, перш ніж визнає поразку. Скільки ще Росія встигне вкрасти з України зерна, ресурсів, промислових підприємств, які окупанти просто розбирають і вивозять у Росію, а також людей.

“Ми робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, щоб якнайшвидше врятувати всіх наших людей від цього вторгнення. Ми робимо все, щоб поставити крапку у довгому переліку українських жертв, який створює Росія. І саме тому я звертаюся до вас. Нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити настання миру для нашого народу”, – звернувся президент України до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД).