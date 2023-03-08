Про це інформує Deutsche Welle.
Так, на відміну від інших категорій біженців, доступ до ринку праці для українців є безперешкодним, акцентував віцеголова Єврокомісії Маргарітіс Шінас.
З початку повномасштабного вторгнення до Євросоюзу в’їхали 16 млн переселенців з України. З них 11 млн згодом повернулися на батьківщину, ще 1 млн громадян, продовжили свій шлях до США, Канади, Великої Британії та інших країн.
Єврокомісарка з внутрішньої політики Ілва Йоханссон зазначила, що ті, хто повернувся до України, ухвалили це рішення у зв’язку зі своїми зобов’язаннями на батьківщині, прагненням захищати країну, возз’єднатися із сім’єю, продовжувати бізнес та брати участь у житті України.
47% тих, хто втік до ЄС від російської агресії – жінки, 34% – діти. Майже п’ята частина всіх дітей України зараз живе у Євросоюзі. З 1,3 млн дітей з України лише півмільйона було зараховано до шкіл по всьому ЄС, повідомив Шінас.
Ми підозрюємо, що багато хто з них навчається в українських школах в режимі онлайн”, – сказав він, додавши, що влада країн вивчає ситуацію, щоб дати їй оцінку. Єврокомісар закликав українських дітей навчатися у школах Євросоюзу заради інтеграції, оскільки їхня освіта в ЄС – інвестиції у майбутнє післявоєнної України, яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу.
ЄС надав своїм країнам-членам 13,6 млрд євро фінансової підтримки для задоволення потреб переміщених осіб з України.
Водночас в Євросоюзі запевнили, що готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала справедливіше розподіляти переселенців з України на території Європейського Союзу, пояснивши, що необхідно полегшити навантаження на країни Східної Європи.
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад до Батьківщини.
- Між Естонією та Фінляндією тривають переговори щодо перенаправлення частини українських переселенців. Фінляндія щотижня готова приймати по 50-100 осіб.
- Зростає кількість поляків, чиї думки збігаються з російською пропагандою, особливо щодо ставлення до Росії та її війни проти України – мовиться у звіті аналітичного центру Warsaw Enterprise Institute.
- Українські переселенці, які отримали тимчасовий захист в Євросоюзі, але повернулися додому, можуть знову приїхати в ЄС, якщо вони не матимуть змоги залишатися взимку в Україні.