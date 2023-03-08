Понад мільйон українців, котрі втекли від повномасштабної війни, вже працевлаштовані по всьому ЄС. Близько 4 мільйонів українців отримали тимчасовий притулок у ЄС.

Про це інформує Deutsche Welle.

Так, на відміну від інших категорій біженців, доступ до ринку праці для українців є безперешкодним, акцентував віцеголова Єврокомісії Маргарітіс Шінас.

З початку повномасштабного вторгнення до Євросоюзу в’їхали 16 млн переселенців з України. З них 11 млн згодом повернулися на батьківщину, ще 1 млн громадян, продовжили свій шлях до США, Канади, Великої Британії та інших країн.

Єврокомісарка з внутрішньої політики Ілва Йоханссон зазначила, що ті, хто повернувся до України, ухвалили це рішення у зв’язку зі своїми зобов’язаннями на батьківщині, прагненням захищати країну, возз’єднатися із сім’єю, продовжувати бізнес та брати участь у житті України.

47% тих, хто втік до ЄС від російської агресії – жінки, 34% – діти. Майже п’ята частина всіх дітей України зараз живе у Євросоюзі. З 1,3 млн дітей з України лише півмільйона було зараховано до шкіл по всьому ЄС, повідомив Шінас.

Ми підозрюємо, що багато хто з них навчається в українських школах в режимі онлайн”, – сказав він, додавши, що влада країн вивчає ситуацію, щоб дати їй оцінку. Єврокомісар закликав українських дітей навчатися у школах Євросоюзу заради інтеграції, оскільки їхня освіта в ЄС – інвестиції у майбутнє післявоєнної України, яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу.

ЄС надав своїм країнам-членам 13,6 млрд євро фінансової підтримки для задоволення потреб переміщених осіб з України.

Водночас в Євросоюзі запевнили, що готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала справедливіше розподіляти переселенців з України на території Європейського Союзу, пояснивши, що необхідно полегшити навантаження на країни Східної Європи.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад до Батьківщини.