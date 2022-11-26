Росіяни підготували до депортації з тимчасово окупованої Луганщини понад 10 тисяч дітей. Спочатку вони направляють дітей у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім затримують повернення дітей додому, щоби спонукати батьків приїхати до них. Після чого окупанти забороняють родинам повертатись на територію України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що росіяни на тимчасово окупованій території Луганської області провели “поглиблені медичні огляди” для 15 000 дітей від 2 до 17 років.

Завезені з РФ медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей “потребують спеціальної медичної допомоги”.

“Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ. Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з ряду надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України”, — йдеться в повідомленні.

До прикладу, в пансіонаті “Фея-3” у російському місті Анапа краснодарського краю вже перебуває понад 1500 осіб з Херсонської області. Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкриття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги.

Також росіяни вже завезли 6 мобільних медичних пунктів на Херсонщину. Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети: “Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян”, — додали у ЦНС.