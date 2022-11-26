Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що росіяни на тимчасово окупованій території Луганської області провели “поглиблені медичні огляди” для 15 000 дітей від 2 до 17 років.
Завезені з РФ медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей “потребують спеціальної медичної допомоги”.
“Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ. Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з ряду надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України”, — йдеться в повідомленні.
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До прикладу, в пансіонаті “Фея-3” у російському місті Анапа краснодарського краю вже перебуває понад 1500 осіб з Херсонської області. Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкриття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги.
Також росіяни вже завезли 6 мобільних медичних пунктів на Херсонщину. Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети: “Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян”, — додали у ЦНС.
- Російські чиновники все більше нормалізують публічну та незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії – надають цьому процесу високу оцінку, переконуючи російське населення, що це відбувається на користь дітям.
- Російські окупанти вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.