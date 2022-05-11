Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
Наразі у місті залишилось 150-170 тисяч жителів, більшість з яких люди — люди похилого віку.
“Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази”, — зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Він також додав, що частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають через жорстку систему фільтрації.
“Росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста”, – наголосив Бойченко.
- Раніше полк “Азов” оприлюднив світлини поранених бійців у підземеллях заводу “Азовсталь”. Захисники потребують негайної належної медичної допомоги та кваліфікованого хірургічного втручання.
- Також працівник “Азовсталі” передав російським окупантам інформацію про розташування підземних тунелів. Електромонтеру з ремонту та обслуговування електрообладнання на заводі заочно повідомили про підозру в державній зраді.
- Протягом всього дня 9 травня, а також в ніч на 10 травня російські окупанти обстрілювали завод “Азовсталь“, де перебувають українські воїни. Унаслідок обстрілів зазнали важких поранень багато українських захисників.
- Петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру extraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.