На тлі руйнування та блокади російськими військовими Маріуполя, мешканцям міста загрожує смерть від хвороб та відсутності комунальних послуг.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Наразі у місті залишилось 150-170 тисяч жителів, більшість з яких люди — люди похилого віку.

“Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази”, — зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він також додав, що частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають через жорстку систему фільтрації.