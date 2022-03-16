Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.
В Україні навіть попри війну продовжують народжуватися діти та реєструватися шлюби.
“У країні триває війна, але життя не зупиняється. Діти народжуються, а українці пов’язують себе шлюбними обітницями. Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни”, – зазначається у повідомленні.
Понад 10 тисяч шлюбів та 10 тисяч немовлят зареєстровано після російського вторгнення // 4 фото
Раніше генпродюсерка “Суспільного” Ангеліна Карякіна та начальник управління Патрульної поліції Києва Юрій Зозуля одружилися. Їхній шлюб оформили за законами воєнного стану, а шлюб засвідчив командир підрозділу Євгеній Жуков.
- Нагадаємо, що кількість українців, які були вимушені стати біженцями через вторгнення РФ в Україну, зросла. Наразі це 3 мільйони осіб.
- Варто зазначити, що вагітна мешканка Маріуполя, яка постраждала від бомбардувань пологового будинку, та фото якої облетіли весь світ, народила доньку.