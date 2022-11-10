Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі озвучив втрати Росії у живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів вбитими та пораненими.

Про це повідомляє Reuters.

За словами американського генерала, за час повномасштабної російсько-української війни Росія вже втратила понад 100 000 армійців вбитими та пораненими.

Водночас Марк Міллі додав, що “ймовірно”, такий же рівень втрат і в серед українських захисників.

“Ви бачите понад 100 тисяч убитих і поранених російських солдатів. Ймовірно, те ж саме з українського боку. Багато людських страждань”, – сказав Міллі.

Попри високу кількість втрат, офіційні особи США кажуть, що Москва не змогла досягти своїх цілей в Україні, і поставили питання про те, як довго Росія зможе витримати вторгнення, яке також знищило більшу частину її механізованих сухопутних сил і вичерпало запаси артилерії.

У Reuters наголосили, що не можуть незалежно перевірити дані Міллі. Сам генерал також не повідомив, звідки має дані про втрати Росії та України.

Озвучені Сполученими Штатами дані щодо втрат з’явились у той момент, коли Україна та Росія опинились на порозі потенційного зменшення інтенсивності бойових дій у зимові місяці.

Експерти вважають, що це може стати поштовхом для відновлення перемовин між Києвом та Москвою.

Відповідаючи на запитання про перспективи дипломатії в Україні, Міллі зазначив, що рання відмова від переговорів під час Першої світової війни посилила людські страждання та призвела до ще мільйонів жертв.

“Тож коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру… скористайтеся моментом”, — сказав Міллі виступаючи перед Економічним клубом Нью-Йорка.

Раніше в середу Росія оголосила, що її війська відведуть із західного берега річки Дніпро поблизу міста Херсон, що є значною невдачею для Кремля та потенційним переломним моментом у війні.

Деякі експерти кажуть, що остання невдача Росії може дозволити Україні вести переговори з позиції сили, тоді як інші стверджують, що РФ може використати переговори, щоб виграти час, перезавантажити та переналаштувати свої сили для поновленого весняного наступу.

Міллі сказав, що початкові ознаки свідчать про те, що Росія дійсно виводить свої війська з Херсона. Але він попередив, що це може зайняти час.

“Їм знадобиться не день чи два, їм знадобляться дні і, можливо, навіть тижні, щоб перетягнути ці сили на південь від цієї річки”, — сказав Міллі, оцінивши, що Росія, ймовірно, мала 20-30 тисяч військ на північ від річки Дніпро.

Міллі також сказав, що на даний час повномасштабна війна перетворила від 15 до 30 мільйонів українців на вимушених біженців. Окрім цього, ймовірно 45 000 мирних українців були вбиті внаслідок повномасштабного російського вторгнення.