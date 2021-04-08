Понад 100 країн отримали COVID-вакцину через програму COVAX

Станом на 8 квітня понад 100 країн отримали вакцину проти коронавірусу за програмою глобальної ініціативи COVAX. Для постачання знадобилося 42 доби.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Відомо, що перші партії вакцини в рамках ініціативи отримала Гана. Це відбулося 24 лютого. Відтоді механізм доставив понад 38 мільйонів доз вакцин на шість континентів.

Вакцину отримали понад 100 держав, 61 з них входить до переліку 92 найбідніших у світі.

Наразі COVAX доставляє вакцини компаній AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та препарати виробництва Інституту сироватки крові Індії.

Глобальна ініціатива COVAX поставила перед собою амбітну мету. До кінця 2021 року механізм планує доставити країнам з низьким рівнем достатку 2 млрд доз вакцини проти коронавірусу. Саме тому COVAX зараз веде переговори зі світовими виробниками вакцин, щоб виконати свій план.

Довідка. COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (ГАВІ) за участі таких партнерів, як CEPI — Коаліція інновацій із готовності до епідемії, та ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною. У рамках цього механізму Україна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 від компаній AstraZeneca (Велика Британія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США), якими щеплять 4 млн українців. Вакцину постачатимуть поступово.