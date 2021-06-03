ЗеПорушення

47

Всього порушень

27

Днів без порушень
12:55 Christie’s виставить на аукціон ранню копію «Мони Лізи», яку колись видавали за оригінал
12:24 У Франції з 15 червня почнуть вакцинувати проти COVID-19 підлітків
Ексклюзив
11:59 На Одещині другу добу шукають зниклого капітана ДПСУ Олексія Черткова
11:58 Фігуристу Россу Майнеру заборонили тренувати спортсменів через звинувачення у домаганнях
11:43 Понад 100 мільйонів працівників опинилися на межі бідності через пандемію – ООН
Партнерський матеріал
11:25 Топ-5 недорогих жіночих парфумів, які зведуть з розуму будь-якого чоловіка
11:24 Гурт Jungle представив кліп на пісню «Talk About It»
10:49 Рада розблокувала підписання закону про земельні аукціони
10:32 В ЄС запускають систему COVID-сертифікатів для подорожей нерезидентів
10:09 Рада розгляне постанову про інцидент з Ryinair у Мінську та закон про «податок на Google»: трансляція
09:10 «Субстанція та пітекантроп»: як Добкін та Ар’єв посперечалися в ефірі «Україна 24», – відео
08:47 США могли прослуховувати європейських політиків через розвідку Данії, – ЗМІ
08:28 В Україні за минулу добу зафіксовано 2581 новий випадок COVID-19
08:00 NASA відправить на Венеру дві космічні місії, щоб шукати ознаки життя
07:30 3 червня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:17 3 червня в Україні прогнозуються грози
01:59 Букінгемський палац забороняв «кольоровим» займати службові посади, – The Guardian
01:12 Мюллер читатиме лекції про розслідування щодо втручання РФ в американські вибори
00:57 Microsoft представить нову Windows наприкінці червня
00:27 Трамп закрив блог, на який перейшов після блокування в соцмережах 
00:17 Країни G7 витрачають значно більше на викопне паливо, аніж на зелену енергетику

02 червня

23:38 Британцям обіцяють чотири вихідних з нагоди 70-річчя правління королеви Єлизавети
23:22 Прикраси для взуття: Crocs випустив джибітси у вигляді рибних паличок 
23:04 Індонезія відмовилася діставати уламки субмарини KRI Nanggala
22:59 Поліпшення якості шкільних підручників: Рада ухвалила закон за основу
22:53 РНБО доручила Кабміну підготувати законопроєкт про перехідне правосуддя на Донбасі
22:24 Рада дозволила ЗСУ передавати спортивним організаціям боєприпаси, що підлягають утилізації
22:11 Байден оголосив про нові стимули для вакцинації проти COVID-19
21:46 Нардепи підтримали за основу проєкт закону про держзакупівлі препаратів для лікування рідкісних хвороб
21:28 Зеленський скликав засідання РНБО на п’ятницю: що розглядатимуть
21:27 Байден поговорить з Путіним про приховування хакерів
21:04 Біля будинку Меган Маркл та принца Гаррі знайшли людські рештки

Понад 100 мільйонів працівників опинилися на межі бідності через пандемію – ООН

Пандемія коронавірусу призвела до того, що понад 100 мільйонів працівників у всьому світі виявилися на межі бідності.

Четвер, 3 червня 2021, 11:43

Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, яка є спеціалізованою установою ООН, повідомляє France 24.

Зазначається, що криза на ринку праці, викликана пандемією, ще далека від завершення.

Очікується, що зайнятість не повернеться до рівня, що передує пандемії, не раніше 2023 року.

При цьому прогнозується, що в 2022 році глобальне безробіття складе 205 млн осіб, що набагато вище, ніж 187 мільйонів в 2019 році.

Крім того, багато людей зберегли свої робочі місця, але їх робочий час різко скоротилося. Зокрема, в 2020 році було втрачено 8,8% робочого часу в світі в порівнянні з четвертим кварталом 2019 року, що еквівалентно 255 мільйонам робочих місць з повною зайнятістю.

“COVID-19 став не тільки кризою громадської охорони здоров’я, а й кризою в сфері зайнятості та людей”, – сказав глава МОП Гай Райдер.

“Без цілеспрямованих зусиль щодо прискорення створення гідних робочих місць і підтримки найбільш вразливих членів суспільства і відновлення найбільш постраждалих секторів економіки, затяжні наслідки пандемії можуть бути з нами протягом багатьох років”, – додав він.

  • Раніше у США оголосили про рекордний рівень безробіття. За час кризи, спричиненої коронавірусом, 20,5 мільйона людей втратили свої робочі місця.
Теги: безробіття, бідність, Коронавірус, ООН, Пандемія

Читати #Букви у Telegram і у Facebook