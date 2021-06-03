Понад 100 мільйонів працівників опинилися на межі бідності через пандемію – ООН

Пандемія коронавірусу призвела до того, що понад 100 мільйонів працівників у всьому світі виявилися на межі бідності.

Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, яка є спеціалізованою установою ООН, повідомляє France 24.

Зазначається, що криза на ринку праці, викликана пандемією, ще далека від завершення.

Очікується, що зайнятість не повернеться до рівня, що передує пандемії, не раніше 2023 року.

При цьому прогнозується, що в 2022 році глобальне безробіття складе 205 млн осіб, що набагато вище, ніж 187 мільйонів в 2019 році.

Крім того, багато людей зберегли свої робочі місця, але їх робочий час різко скоротилося. Зокрема, в 2020 році було втрачено 8,8% робочого часу в світі в порівнянні з четвертим кварталом 2019 року, що еквівалентно 255 мільйонам робочих місць з повною зайнятістю.

“COVID-19 став не тільки кризою громадської охорони здоров’я, а й кризою в сфері зайнятості та людей”, – сказав глава МОП Гай Райдер.

“Без цілеспрямованих зусиль щодо прискорення створення гідних робочих місць і підтримки найбільш вразливих членів суспільства і відновлення найбільш постраждалих секторів економіки, затяжні наслідки пандемії можуть бути з нами протягом багатьох років”, – додав він.