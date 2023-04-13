Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначено, що на програму ”медичного огляду”, який проводять звезені лікарі, ворог планує витратити 1,4 млрд рублів. Після огляду переважній більшості дітей приписують “лікування” у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права.

Так, з початку року на Донеччині огляд пройшли 75 тис. дітей і 39 тис. з них в результаті було вивезено до Росії. На Луганщині “оглянули” 94 тис. й у 66 тис. “виявили патологію”, після чого вивезли. При цьому, зафіксовано випадки, коли лікарі вимагають у батьків гроші, аби не “виявляти патологію”.

Крім того, у ЦНС нагадали, що окупаційна адміністрація й надалі проводить політику геноциду української нації на тимчасово захоплених землях. Для цього росіяни “активно промивають мізки дітям на ТОТ”, що є ознакою геноциду, адже така політика спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління.