Сьогодні, 26 травня, 109 українців 13 громадян Молдови і 4 громадян Болгарії евакуювали з Сектору Гази, де нещодавно між Ізраїлем та ХАМАС тривали активні бойові дії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter-акаунті.

“Сектор Гази. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром вилетять до Києва.

“Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили. Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектору Гази громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю”, – додав Кулеба.

19 травня міністр Дмитро Кулеба заявив, що в Секторі Гази перебуває орієнтовно 1600 громадян України, 127 з них виявили бажання залишити зону бойових дій. За словами міністра, вони мали бути евакуйовані впродовж 2 діб. Однак тоді цього не відбулося.