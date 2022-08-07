російсько-українська війна
09:37 Через масову зміну військового керівництва РФ зазнає невдач в Україні — британська розвідка
09:34 Понад 1064 дитини постраждали внаслідок повномасштабної російської агресії
09:17 Росія зосередила основні зусилля на сході України та штурмувала Верхньокам’янське – Гайдай
08:31 Ізраїль повідомляє про удари по місцях дислокації терористичної організації «Ісламський джихад»
07:36 На заході та півдні дощі: прогноз погоди 7 серпня
07:26 На Південнобузькому напрямку ворог використовує весь спектр артилерії – Генштаб
07:11 7 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:00 США та Індія матимуть військові навчання поблизу спірного кордону Індії з Китаєм — CNN
00:29 «Дуже красномовне мовчання»: Зеленський відреагував на ігнорування Amnesty International ситуації на ЗАЕС

06 серпня

23:59 Сумщина: 6 серпня в області зафіксували близько 200 «прильотів»
23:21 У Міноборони Литви розкритикували звіт Amnesty International
22:53 Нацбанк підтримав запровадження 10% податку на купівлю валюти
22:27 Уряд встановив порядок стягування штрафів за вказування раси, віку чи статі в рекламі вакансій
22:01 На узбережжі Болгарії діти знайшли міну, поки ловили рапанів
21:23 Принц Гаррі особисто зателефонував «Тайрі» після її визволення з російського полону — ЗМІ
20:57 Росіяни обстрілюють ЗАЕС, щоби знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України — Енергоатом
20:17 «Нове дослідження Amnesty International є наклепом, який ганьбить ЗСУ» — мер Бучі
19:21 Херсонщина: росіяни викрали голову однієї з громад. Її місце перебування невідоме
18:38 Президент створив спецгрупу щодо стягнення компенсацій з РФ. Її очолив Єрмак
17:40 Ердоган підтвердив, що Туреччина домовилася з РФ про часткову оплату російського газу в рублях
17:16 Вінниця: Збитки внаслідок ракетного удару оцінили у 240 мільйонів гривень
16:43 У центральному парку Нью-Йорка встановили червону статую Путіна на танку
15:52 «ЄС засуджує воєнні дії армії РФ навколо Запорізької АЕС» – Жозеп Боррель
15:19 «Зображення далекої зірки виявилося шматком ковбаси»: вчений перепросив за своє жартівливе твердження
14:54 Трагедії у Маріуполі могло б не бути, якби Україна раніше отримала HIMARS – посол Польщі
14:34 «Необхідно заблокувати «Північні потоки» та російський експорт» – Порошенко про те, як зупинити Путіна
14:15 Російські окупанти планують влаштувати самосуд над українськими військовополоненими в окупованому Маріуполі
14:03 Херсонщина: нардеп підозрюваний у держзраді Олексій Ковальов змушує аграріїв сплачувати «податки» за законодавством РФ
13:51 У Новій Каховці скоєно замах на колаборанта Віталія Гуру – РосЗМІ
13:27 «Він і є народ: чому так багато росіян підтримує Путіна» – заголовок нової обкладинки німецького журналу Der Spiegel
13:21 НБУ дозволив банкам не застосувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном
12:52 Росіяни стягнули на південь України 25 тисяч військових, щоб оточити Миколаїв – The Times
12:09 Китай ігнорує численні дзвінки з Пентагону на тлі військових навчань поблизу Тайваню – Politico
11:52 В Україні створили онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти під час повномасштабної війни

Понад 1064 дитини постраждали внаслідок повномасштабної російської агресії

Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Серед них 361 дитина загинула.

Неділя, 7 серпня 2022, 09:34
Підтримати

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України.

Станом на ранок 7 серпня 2022 року відомо про 361 дитячу смерть внаслідок дій Російської Федерації, ще понад 703 дитини отримали поранення.

Ці цифри не є остаточними, оскільки дізнатися достеменну кількість постраждалих в місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях неможливо. Триває робота з їх встановлення на звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Російські бомбардування та обстріли пошкодили 2 211 закладів освіти. 230 з них зруйновані повністю.

  • Розпочалася сто шістдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Південнобузькому напрямку протягом останньої доби противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, з метою утримання зайнятих позицій.
  • Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що Росія зосереджує зусилля на остаточному захопленні Луганської та Донецької областей. Зокрема, противник штурмував Верхньокам’янське (Донецька область).
Теги: війна, Діти, Офіс генпрокурора, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook