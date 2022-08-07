Понад 1064 дитини постраждали внаслідок повномасштабної російської агресії

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України.
Станом на ранок 7 серпня 2022 року відомо про 361 дитячу смерть внаслідок дій Російської Федерації, ще понад 703 дитини отримали поранення.
Ці цифри не є остаточними, оскільки дізнатися достеменну кількість постраждалих в місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях неможливо. Триває робота з їх встановлення на звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.
Російські бомбардування та обстріли пошкодили 2 211 закладів освіти. 230 з них зруйновані повністю.
- Розпочалася сто шістдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Південнобузькому напрямку протягом останньої доби противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, з метою утримання зайнятих позицій.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що Росія зосереджує зусилля на остаточному захопленні Луганської та Донецької областей. Зокрема, противник штурмував Верхньокам’янське (Донецька область).