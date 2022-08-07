Понад 1064 дитини постраждали внаслідок повномасштабної російської агресії

Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Серед них 361 дитина загинула.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України.

Станом на ранок 7 серпня 2022 року відомо про 361 дитячу смерть внаслідок дій Російської Федерації, ще понад 703 дитини отримали поранення.

Ці цифри не є остаточними, оскільки дізнатися достеменну кількість постраждалих в місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях неможливо. Триває робота з їх встановлення на звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Російські бомбардування та обстріли пошкодили 2 211 закладів освіти. 230 з них зруйновані повністю.