У Німеччині 125 співробітників римо-католицької церкви, серед яких священники, вчителі та церковні адміністратори, заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+. Вони вимагають припинити дискримінацію спільноти.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Близько 125 осіб, зокрема колишніх і нинішніх священиків, вчителів, церковних адміністраторів і волонтери, назвали себе геями та квірами, попросивши церкву врахувати їхні вимоги та відмовитися від “застарілих тверджень церковної доктрини”, коли йдеться про сексуальність та Стать.

Активісти вимагають змінити церковне трудове законодавство, щоб “сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність більше не були підставою для звільнення чи дискримінації”.

Також вони хочуть, щоб “наклепницькі заяви щодо статі та сексуальності” заборонили у церковному вченні. Повний перелік вимог вони опублікували на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, у березні 2021 року у Ватикані заявили, що не мають наміру благословляти гомосексуальні стосунки, оскільки вони “не відповідають Божим задумам”. Попри це, у Ватикані все ж “позитивні елементи” одностатевих стосунків.

Довідка. Квір (queer) – загальний термін на позначення ЛГБТК+, тобто людей, що не є гетеросексуальними або цисгендерними. Інколи цей термін використовується на позначення всіх людей, які мають сексуальну орієнтацію, відмінну від гетеросексуальної, невизначену з точки зору біологічної статі анатомію та фізіологію, транс чи інтергендерну ідентичність. Наприкінці 19 століття це слово означало дивний або своєрідний. З кінця 1980-х років деякі політичні та соціальні ЛГБТК+ групи почали експропріювати слово, створивши спільноту для обстоювання політичної ідентичності.

ЛГБТК+ (LGBTQ(IA+), ЛГБТК(ІА+) – акронім, що об’єднує в собі різні поняття, котрі належать до гендеру та сексуальної ідентичності, яка виходить за межі гетеросексуальності. Абревіатура сформована з перших букв слів, що позначають Lesbian (лесбіянок), Gay (геїв), Bisexual (бісексуалів), Transgender (трансгендерів), Queer (квір), Intersex (інтерсексуалів), Asexual (асексуалів). Знак плюс додається аби позначити всі можливі ідентичності у співтоваристві.