Понад 13 тисяч українців скористалися можливістю зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19 у мобільних пунктах на залізничних вокзалах.

Про це повідомили на сторінці “Укрзалізниці” в Facebook.

На території країни функціонує 26 таких мобільних пунктів вакцинації. Щеплення можна зробити безплатно.

“Понад 13 тисяч охочих зробили щеплення на вокзалах безплатно. Серед лідерів – Київ (1861 особа), Маріуполь (1442 особи) та Львів (1642 особи)”, – повідомили в “Укрзалізниці”.

Окрім мобільних пунктів вакцинації, на вокзалах також функціонують пункти для експрес-тестування (10 по всій країні).

Серед пасажирів, які там тестувалися, у 352 діагностували зараження коронавірусом. Тепер кількість мобільних пунктів для експрес-тестування збільшено на три. Вони запрацюють на залізничних станціях в містах Броди (Львівська область), Черкаси та Помічна (Кіровоградська область). У планах – відкриття ще шести пунктів тестування.

Як відомо, з 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні на “жовтому” та “червоному” рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них:

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Зі свого боку “Укрзалізниця” забезпечує наявність сертифікатів про вакцинацію або негативних результатів ПЛР-тестів у співробітників.