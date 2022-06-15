Російські мільйонери масово покидають РФ після її повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними звіту компанії Henley & Partners, яка допомагає заможним людям переїхати за кордон, очікується, що цього року Росію залишать втричі більше російських мільйонерів, ніж у 2019 році.

Через санкції з боку Заходу, які впливають на так звану російську еліту, у 2022 році понад 15 тисяч заможних осіб виїдуть із РФ. Йдеться про осіб, які мають активи на понад 1 мільйон доларів США.

За словами аналітика компанії New World Wealth Ендрю Амойлса, який збирав дані для дослідження – Росія “виснажує” мільйонерів.

Також він зазначив, що показники міграції заможних людей є дуже важливою ознакою здорової економіки. Тому зазвичай подібна міграція відбувається перед “великим руйнуванням країни”.

Довідка. Henley & Partners — міжнародна консалтингова компанія, що спеціалізується на розробці державних програм з надання громадянства та довідки на постійне проживання в іншій країні через інвестиції, а також на наданні послуг у цій галузі приватним особам.