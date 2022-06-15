Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними звіту компанії Henley & Partners, яка допомагає заможним людям переїхати за кордон, очікується, що цього року Росію залишать втричі більше російських мільйонерів, ніж у 2019 році.
Через санкції з боку Заходу, які впливають на так звану російську еліту, у 2022 році понад 15 тисяч заможних осіб виїдуть із РФ. Йдеться про осіб, які мають активи на понад 1 мільйон доларів США.
За словами аналітика компанії New World Wealth Ендрю Амойлса, який збирав дані для дослідження – Росія “виснажує” мільйонерів.
Також він зазначив, що показники міграції заможних людей є дуже важливою ознакою здорової економіки. Тому зазвичай подібна міграція відбувається перед “великим руйнуванням країни”.
Довідка. Henley & Partners — міжнародна консалтингова компанія, що спеціалізується на розробці державних програм з надання громадянства та довідки на постійне проживання в іншій країні через інвестиції, а також на наданні послуг у цій галузі приватним особам.
- Нагадаємо, що 6 червня суд Сполучених Штатів видав ордери на арешт двох літаків, які належать російському олігарху Роману Абрамовичу.
- Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують арештувати елітну яхту Amadea. Вважається, що її власником є підсанкційний російський олігарх Сулейман Керімов.
- За інформацією Forbes, чимало мільярдерів, пов’язаних з Росією, не хочуть, аби їх називали росіянами. Наразі вони потрапили у складну ситуацію. Після анексії Росією Криму у 2014 році та вторгнення в Україну 34 російські мільярдери потрапили під санкції США, Великої Британії або Європейського Союзу. Влада країн заморозила їхні бізнеси, вистежила яхти та зупинила літаки.