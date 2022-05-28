Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Ще десятки міст на шляху до розірвання будь-яких відносин з Російською Федерацією. Адже увесь світ розуміє, що з країною-агресором не можна мати ані дружніх, ані братських зв’язків.
Рішення про розірвання дружніх угод з містами РФ вже ухвалили міста таких країн, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.
Окрім того, нещодавно Союз міст Балтії виключив Санкт-Петербург та Гатчину зі свого складу. Натомість до складу організації було приєднано українське місто Вільнянськ.
- Країни-члени Європейського Союзу повідомили, що заморозили майже 23 млрд євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центробанку. Однак у Брюсселі наголосили, що очікували побачити набагато більшу суму.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна зараз потребує чималої фінансової підтримки, тому окрім коштів, які виділив Євросоюз, Києву можуть передати і заморожені активи Російської Федерації.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що незабаром може вирішитись питання щодо європейського ембарго на російську нафту.