Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали дружні зв'язки з понад 160 містами у Росії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Ще десятки міст на шляху до розірвання будь-яких відносин з Російською Федерацією. Адже увесь світ розуміє, що з країною-агресором не можна мати ані дружніх, ані братських зв’язків.

Рішення про розірвання дружніх угод з містами РФ вже ухвалили міста таких країн, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.

Окрім того, нещодавно Союз міст Балтії виключив Санкт-Петербург та Гатчину зі свого складу. Натомість до складу організації було приєднано українське місто Вільнянськ.