Понад 150 відомих діячів виступили проти цензури, яка поширилася на тлі протестів

У журналі Harper's опублікували відкритий лист, що засуджує "обмеження свободи слова і дебатів". Його підписали понад 150 відомих письменників, вчених та активістів.

Лист опубліковано на сайті видання.

У листі йдеться, що сторони, які його підписали, підтримують вимоги більшої рівності та соціальної справедливості, які висувають учасники протесту Black Lives Matter.

Водночас автори стверджують, що “вільний обмін інформацією та ідеями, життєва основа ліберального суспільства, з кожним днем стає все більш обмеженим”.

“У той час як ми стали чекати цього від радикальних правих, цензура також дедалі більше поширюється в нашій культурі: нетерпимість до протилежних поглядів, мода на суспільну ганьбу та остракізм, тенденція до розчинення складних політичних питань в сліпучій моральній впевненості”, – йдеться в листі.

Ті, хто підписав документ, заявляють, що відмовляються робити помилковий, на їхню думку, вибір між справедливістю і свободою, які не можуть існувати одне без одного. Вони закликають залишити в публічному полі право на експерименти, ризики та навіть помилки.

“Шлях до перемоги над поганими ідеями полягає у викритті, суперечці та переконанні, а не в спробах змусити замовкнути або відкинути їх”, – резюмували автори.

Лист підписали понад 150 публічних людей, серед яких: інтелектуал Ноам Хомський, феміністка Глорія Стейн, автор Малкольм Гладуелл, письменники Салман Рушді й Джоан Роулінг, лінгвіст і філософ Ноам Хомскі, політолог Френсіс Фукуяма, журналісти New York Times, New York Post, Harper’s Magazine та інших великих видань.