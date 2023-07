Навчання в межах проєкту тривало з вересня 2022 року до липня 2023 року залежно від школи та конкретного навчального курсу.

За напрямом FrontEnd навчалися 378 студентів, QA — 299, UI/UX Design — 231, Python — 214, Project/Product management — 182, Java — 152, JavaScript — 151, HR — 105, Digital Marketing — 88, Business Analysis — 46, BlockChain — 31.

«Освіта — один із пріоритетних напрямів роботи для Львівського IT Кластера. Спільно з ІТ-компаніями та університетами ми запустили 19 модернізованих бакалаврських навчальних програм у Львові. Зараз на них навчається понад 4500 студентів. Техсфера є галуззю людського капіталу. Тож розвиток освіти — це інвестиція в майбутнє техіндустрії. Ми вдячні партнерам та Міністерству цифрової трансформації за плідну співпрацю та роботу над проєктом IT Generation. Разом ми створили можливість для кожного українця безоплатно отримати нову перспективну професію та почати успішну кар’єру в IT навіть попри виклики війни та складні часи для українського IT», — додав СEO Львівського IT Кластера Степан Веселовський.

Наразі 147 випускників змогли працевлаштувалися в ІТ-сфері. Студенти проєкту досить швидко знаходять свою першу роботу в ІТ і найближчим часом ця цифра може подвоїтись. Найчастіше студенти проєкту знаходили роботу за напрямом Project (Product) Management, HR та JavaScript.

Найбільше працевлаштованих — серед випускників шкіл-учасниць проєкту GoIT (20,6% від усіх студентів), Source IT (19%) та A-Level (15,7%).

У межах проєкту партнер Binance Charity виділив $1 млн на стипендії для 1830 студентів. Ще 370 учасників навчались за рахунок шкіл.

«Проєкт ІT Generation став важливою віхою у нашому партнерстві із Міністерством цифрової трансформації. Ми дуже раді, що він продемонстрував реальну цінність. Проєкт був покликаний підтримати українців, що втратили роботу через війну і став ще одним доказом позитивного впливу криптовалют та блокчейну на трансформацію нашого суспільства», — сказав генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом’яков.

Усього в проєкті взяли участь 2200 українців. Понад 85% успішно завершили навчання.

«Програма розвитку ООН в Україні віддана роботі над підтримкою засобів до існування та працевлаштування українців, що є пріоритетними питаннями для Уряду. Наша кінцева мета — надати можливості та дати людям право власності на своє життя та майбутнє. Завдяки нашому стратегічному партнерству зі Швецією та через проєкт IT Generation ми допомогли українцям, які постраждали від війни, здобути нові знання та конкурентоспроможну професію. Це допоможе їм отримати нові джерела існування», — сказав Заступник Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Христофорос Політіс.

323 студенти не змогли закінчити навчання через проблеми, викликані російською агресією, як от відключення електроенергії чи релокація в інші країни. А також через особисті обставини. Найбільше студентів не довчилися на напрямі Frontend.

Проєкт Міністерства цифрової трансформації України IT Generation запустили наприкінці червня 2022 року в партнерстві з компанією Binance Charity та Львівським IT Кластером, а також за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

Міністерство цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації було створене у вересні 2019 року. Його мета — перетворити Україну на цифрову державу. Ключовий проєкт Мінцифри — екосистема Дія, що складається з мобільного застосунку, порталу та інших сервісів. У Дії Мінцифра запустила перший у світі цифровий паспорт, що є повним аналогом звичайного, найшвидшу реєстрацію бізнесу, комплексну послугу для батьків єМалятко та багато інших послуг. Ще один важливий проєкт — Дія.City — унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній. Після повномасштабного вторгнення росії Мінцифра розпочала першу у світі діджитал-війну проти агресора.

Компанія Binance Charity

Це неприбуткова організація, яка займається просуванням благодійності через блокчейн для досягнення глобального сталого розвитку. У межах програми допомоги українцям, які постраждали від війни, Binance виділила 10 мільйонів доларів США через благодійний фонд Binance Charity, для підтримки переміщених дітей та сімей в Україні та сусідніх країнах. Binance Charity також зосереджує зусилля на роботі з благодійними організаціями в Україні, щоб підтримати людей, які не змогли виїхати та зіткнулися із ще більшою загрозою для життя.

Крім того, Binance Charity створила криптовалютний краудфандинговий сайт «Фонд екстреної допомоги Україні», щоб люди з усього світу могли пожертвувати криптовалюту для підтримки України. Він уже зібрав близько $14 млн.

Львівський IT Кластер

Львівський ІТ Кластер — це найбільша ІТ-спільнота України, учасниками якої є понад 270 техкомпаній. Впродовж 10 років Кластер запускає та втілює в життя проєкти з розвитку профільної освіти, підтримки стартапів, інфраструктурного розвитку міста і забезпечення комфортних умов для життя та ведення бізнесу в місті. Після повномасштабного наступу росії у Кластері з’явилася низка проєктів, які допомагають ЗСУ, посилюють рівень безпеки та обороноздатності Львівщини та підтримують тимчасово переміщених осіб.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (USAID CEP) підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.

Проєкт «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні»