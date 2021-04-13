#Букви з’ясували, які премії керівництво НКРЕКП виписувало собі за минулий рік.

7 квітня під час чергового засідання Комісія ухвалила рішення встановити керівним працівникам НКРЕКП, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”, премію “за особистий внесок у загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками І кварталу 2021 року”. Йдеться про голову комісії Валерія Тарасюка та 5 її членів (Ольга Бабій, Руслан Кайдаш, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Олексій Магда).

Розмір премії мали встановити на засіданні комісії. Перед ухваленням постанови голова комісії Валерій Тарасюк сказав: “З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом”. За IV квартал 2020 року керівні працівники НКРЕКП отримали премію в розмірі 50% посадового окладу. У відповіді на запит #Букв в Комісії зазначили, що йдеться про суму в 1 млн 58 тисяч 29 гривень

Таким чином, керівництво Комісії за IV квартал 2020 року отримало в середньому близько 176 тисяч гривень на особу. Ця премія виявилася найбільшою за рік.

Голова та члени НКРЕКП преміювали себе й за підсумками ІІІ кварталу 2020 року. Йшлося про суму в 554 тисяч гривень. Тобто близько 92 тисяч гривень на кожного.

За підсумками ІV кварталу 2019 року керівні працівники НКРЕКП теж виписували собі премію (рішення про це ухвалили в січні 2020 року). Щоправда, членів Комісії тоді було на одного більше — до складу НКРЕКП входила Олена Антонова. Щодо неї було задіяно ротацію за указом президента, але вона оскаржувала своє звільнення в суді. Тоді загальна сума премії склала 568 тисяч, або ж близько 81 тисячі гривень на кожного.

Таким чином, торік голова та члени НКРЕКП отримали премій на загальну суму 2 млн 180 тисяч гривень, або ж близько 350 тисяч в середньому на особу.

Інформацію щодо суми премії за І квартал 2021 року в НКРЕКП не надали, оскільки ані зарплату, ані премію за квітень працівники комісії ще не отримали.

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