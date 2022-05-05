11-річний школяр Максим з Донецької області, який влаштувався на роботу, аби допомагати Збройним Силам України, вже відправив на передову більше ніж 20 бронежилетів, 5 розгрузок, тепловізор та пристрій нічного бачення. Також разом з мамою школяр переказав частину коштів на придбання одягу захисникам і на реабілітацію військовослужбовця, який через поранення втратив ногу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Максим приїхав з Покровська на Буковину з мамою та старшим братом, рятуючись від російських обстрілів. Йому весь час не давала спокою думка, що його родина втекла від війни, а на сході України солдати гинуть, захищаючи його домівку. Відтоді хлопець вирішив підтримувати українську армію. Після того, як Максим розмістив оголошення у соцмережах він став відомим.

Пізніше хлопець розповів, що дуже хоче придбати для військових тепловізор. Історія хлопця-переселенця розчулила чернівецьких поліціянтів. Вони підтримати його, вирішивши переказати йому частину свого заробітку на придбання приладу.

Вже минув місяць як Максим допомагає ЗСУ, збираючи кошти на потреби військових. Завдяки підтримці дорослих хлопець вже відправив більше ніж 20 бронежилетів, розгрузки, одяг, оптичні прилади та гроші на лікування поранених.

За символічну суму він допомагав сусідам виносити сміття, приносив питну воду та ходив за покупками. Водночас серед замовлень були й інші цікаві пропозиції.

“Якось мені написав солдат і сказав, що хоче зробити дружині подарунок. Він попросив мене придбати квіти й доставити його дружині. Коли ми прийшли до жінки, вона не могла повірити, що ті квіти – для неї. А потім розплакалася від несподіванки”, — згадав Максим.

Мати школяра заявила, що Максим за цей час дуже змінився та став ще більш відповідальним. Він постійно питає, чим ще допомогти нашим захисникам. Її це надихає і завдяки синові вона розуміє, що не можу здатися, не може скласти руки й не діяти.