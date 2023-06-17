Представники більш ніж 20 японських приватних і державних компаній планують взяти участь у міжнародній конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться наступного тижня в Лондоні.

Джерело: NHK.

Більшість з цих компаній та корпорацій представляють будівельний та медичний сектори й були рекомендовані урядом Японії або запрошені урядами Великої Британії та України.

Очікується, що японські компанії запропонують допомогу в розмінуванні й очищенні територій України від наземних мін та відновленні інфраструктури, такої як мости й іригаційні споруди для ведення сільського господарства.

Зокрема, медичні компанії розглядають можливості надання дистанційних медичних послуг, аби впоратися з нестачею медперсоналу в Україні.

Окрім приватних компаній, чотири урядові агенції також розглядають можливість участі в конференції в Лондоні. Серед них, зокрема, Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA).

Обговорення японськими учасниками пропозицій до конференції наразі ще тривають.

Зазначимо, що 21–22 червня 2023 року Велика Британія спільно з Україною проведуть у Лондоні міжнародну Конференцію з питань відновлення України. Конференція стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано.

Попередня конференція, яка пройшла вперше під час повномасштабної війни Росії проти України, започаткувала принципи Лугано, що заклали основу для відбудови України та об’єднали зусилля всього світу.

Нагадаємо, що конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference) присвячена трансформації України і символічно започаткована в Лондоні у 2017 році як Конференція з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference).