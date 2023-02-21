В Європейському Союзі 22 країни-учасниці підтримали спільну закупівлю боєприпасів для України. Рішення обговорили у Брюсселі.

Про це повідомило STA.

За словами міністерки закордонних справ Словенії Тані Файон, її країна теж долучилася до надання боєприпасів.

“Як заявила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок у Брюсселі, Словенія входить до числа 22 країн Євросоюзу, які підтримують спільну закупівлю ЄС боєприпасів для України”, – підкреслило видання.

Таня Файон додала, що очільники міністерств оборони країн ЄС обговорять створення механізму спільних закупівель. Для цього вони зберуться на неформальній зустрічі в Стокгольмі. Захід заплановано на початок березня.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав членів Євросоюзу передати Україні запаси боєприпасів, аби допомогти у війні проти Росії. Але він зазначав, що проблему з постачанням боєприпасів для України не може бути вирішено через систему спільних закупівель.