Про це повідомило STA.
За словами міністерки закордонних справ Словенії Тані Файон, її країна теж долучилася до надання боєприпасів.
“Як заявила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок у Брюсселі, Словенія входить до числа 22 країн Євросоюзу, які підтримують спільну закупівлю ЄС боєприпасів для України”, – підкреслило видання.
Таня Файон додала, що очільники міністерств оборони країн ЄС обговорять створення механізму спільних закупівель. Для цього вони зберуться на неформальній зустрічі в Стокгольмі. Захід заплановано на початок березня.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав членів Євросоюзу передати Україні запаси боєприпасів, аби допомогти у війні проти Росії. Але він зазначав, що проблему з постачанням боєприпасів для України не може бути вирішено через систему спільних закупівель.
- 15 лютого заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що для членів НАТО “цілком можливо” наростити виробництво боєприпасів зі швидкістю, необхідною для підтримки України.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім’. Водночас він назвав Євросоюз “армією України”.
- У той час, як спроба російського захоплення України наближається до річної позначки, держсекретар Сполучених штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Китай активно розглядає можливість надання РФ “смертоносної підтримки”, включаючи зброю та боєприпаси, щоб допомогти Москві у її війні проти України.