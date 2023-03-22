Внаслідок нічного обстрілу міста Ржищів у Київській області рятувальники евакуювали понад 200 осіб. Наразі ще 5 людей розшукують. Їхня доля невідома.

Про це написав голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

За його словами, поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. На місці почалась пожежа.

Внаслідок влучання понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Як сказав Нєбитов, доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС та поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань.

Голова Нацполіції Київщини написав, що загинули цивільні люди, зокрема водій швидкої, який приїхав рятувати громадян.