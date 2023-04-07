Українські журналісти дізналися, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій понад 20 років має російський паспорт.

Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.

Згідно з аналізом журналістів у витязі із системи “Роспаспорт”, 20 березня 2002 року Орест Березовський (Онуфрій) отримав у Москві російський паспорт. Згодом 23 червня 2003 року він отримав ще й закордонний паспорт громадянина РФ.

Крім того, Онуфрій уже отримував закордонний паспорт у Москві — у 1998 році. Тому, громадянство він мав отримати раніше.

За словами журналістів, вони мають підтверджену інформацію про наявність понад 20 російських паспортів у священників УПЦ МП. Йдеться про:

митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонофана (Анатолій Єлецьких);

вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія (Сергій Аніцой);

вікарія Київської єпархії архієпископа Пантелеймона (Віктор Бащук);

керівника Чернівецько-Буковинською єпархії митрополита Мелетія (Валентин Єгоренко);

керівника Хустською єпархією митрополита Марка (Микола Петровцій);

керівника Дніпропетровською єпархією митрополита Іринея (Іван Середній).

Також серед священників із російським паспортом зафіксували і Юрія Харона, або архієрея УПЦ МП та намісника десятинного монастиря Гедеона. Зазначається, що він отримав паспорт РФ у 2019 році у Москві. Потім, у 2020 році отримав два закордонних паспорти громадянина РФ.

Як сказали журналісти, у січні 2023 року Гедеон проводив службу в російській Казані, під час якої підтримував війну проти України.

Також у грудні 2022 року російський паспорт отримав колишній митрополит Ізюмський та Куп’янський Єлисєй (Олег Іванов). Під час захоплення Ізюма він працював на окупантів та продовжував молитись за патріарха Кирила. Зокрема, він приймав у храмі представників окупаційної адміністрації Харківщини. Після звільнення міста священник втік до Бєлгорода й отримав громадянство.