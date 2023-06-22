Джерело: CNN.
Це сталося після того, як президент країни-терористки Володимир Путін підтримав наказ, підписаний міністром оборони Сергієм Шойгу 10 червня, згідно з яким групи найманців, які воюють в Україні, повинні підписати контракти з Міноборони до початку липня.
У російському відомстві заявили, що такий крок “надасть добровольчим формуванням необхідного правового статусу” та створить “єдині підходи” до їхньої роботи.
“У межах виконання наказу міністра оборони Російської Федерації про визначення порядку організації службової діяльності добровольчих організацій більше ніж 20 формувань добровольчого корпусу уклали контракти з військовим відомством Росії”, – йдеться в повідомленні.
Добровольчий батальйон лідера Чечні Рамзана Кадирова “Ахмат” був першим, хто підписав контракт, тоді як керівник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин, який публічно ворогував з керівниками Міноборони, заявив, що не підписуватиме контракт.
- Глава ПВК “Вагнер”, соратник Путіна, Євген Пригожин звинуватив міноборони РФ в обмані росіян щодо перебігу наступу України та вказав на прогрес Києва на полі бою.
- Британські розвідники зауважили, що очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продовжує свідомо підривати авторитет російського міноборони, що – на тлі контрнаступу України – розчаровує оборонне відомство.