Понад 20 російських "добровольчих батальйонів", які воюють в Україні, уклали контракти з Міністерством оборони Росії. Однак очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відмовився це робити.

Джерело: CNN.

Це сталося після того, як президент країни-терористки Володимир Путін підтримав наказ, підписаний міністром оборони Сергієм Шойгу 10 червня, згідно з яким групи найманців, які воюють в Україні, повинні підписати контракти з Міноборони до початку липня.

У російському відомстві заявили, що такий крок “надасть добровольчим формуванням необхідного правового статусу” та створить “єдині підходи” до їхньої роботи.

“У межах виконання наказу міністра оборони Російської Федерації про визначення порядку організації службової діяльності добровольчих організацій більше ніж 20 формувань добровольчого корпусу уклали контракти з військовим відомством Росії”, – йдеться в повідомленні.

Добровольчий батальйон лідера Чечні Рамзана Кадирова “Ахмат” був першим, хто підписав контракт, тоді як керівник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин, який публічно ворогував з керівниками Міноборони, заявив, що не підписуватиме контракт.