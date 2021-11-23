Про це повідомив дитячий фонд ООН (UNICEF).
У фонді наголосили, що до військових конфліктів наразі залучено понад 21 тисяча дітей.
Для військової служби їх вербують як збройні угруповання, так і урядові сили.
“Цифри та тенденції вкрай турбують нинішнє та майбутнє покоління дітей”, – попереджає регіональна директорка UNICEF по регіону Марі-П’єр Пуар’є.
Найбільшою мірою дітей залучають до бойових дій у країнах Центральної Африки – Буркіна-Фасо, ЦАР, Камеруні, Чаді, Конго, Малі та Нігері.
В ООН додали, що з 2016 року понад 2,2 тисячі дітей в регіоні стали жертвами сексуального насильства, а понад 3,5 тисячі дітей – були викрадені.
- У 2020 році в UNICEF вважали, що пандемія COVID-19 може викликати появу “втраченого покоління” дітей через нестабільну роботу ключових установ та зростання рівня бідності.