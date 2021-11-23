У Західній і Центральній Африці збройні угруповання й урядові війська використовують дітей для участі в бойових діях.

Про це повідомив дитячий фонд ООН (UNICEF).

У фонді наголосили, що до військових конфліктів наразі залучено понад 21 тисяча дітей.

Для військової служби їх вербують як збройні угруповання, так і урядові сили.

“Цифри та тенденції вкрай турбують нинішнє та майбутнє покоління дітей”, – попереджає регіональна директорка UNICEF по регіону Марі-П’єр Пуар’є.

Найбільшою мірою дітей залучають до бойових дій у країнах Центральної Африки – Буркіна-Фасо, ЦАР, Камеруні, Чаді, Конго, Малі та Нігері.

В ООН додали, що з 2016 року понад 2,2 тисячі дітей в регіоні стали жертвами сексуального насильства, а понад 3,5 тисячі дітей – були викрадені.