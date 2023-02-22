П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа громад" оголосили про новий контракт на військові тягачі. Відтак, понад два десятки вантажівок Foden 8×6 Сarrier передадуть українським захисникам на фронт.

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, переговори до останнього тримали у таємниці, щоб не створити ажіотажу і отримати найнижчу ціну. Вантажівки для ЗСУ обладнані краном-маніпулятором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.

“Більш ніж 20 машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що – і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася – теж можуть”, – розповів Петро Порошенко.

Він також зазначив, що до підписання контракту тримали всі перемовини в таємниці, аби не сталося неприємності, бо попит серед інших країн світу – шалений.

“Знайти найменшу ціну на найкращу техніку – це наша задача, бо ми ефективно використовуємо гроші, щоби собівартість кожного “хорошого русского” ставала вигідною і приємною”, – наголосив п’ятий президент України.

А також підкреслив, що контракт вже підписано й усі тягачі заброньовано. Відтак Петро Порошенко закликав долучатися всіх охочих до цього проєкту та ставати його частиною.

Окрім цього, нещодавно Петро Порошенко заявив, що відправляє Збройним силам нову партію безпілотників. Він побував на виробництві БПЛА Poseidon на Кіпрі, де споряджають чергову партію для України.

“[…] тут ми підписуємо нові документи за проєктом “Poseidon” і відправляємо в Україну ще одну партію “пташок” для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання – поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців”, – сказав Порошенко.