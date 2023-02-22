Зображення: facebook/Петро Порошенко

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, переговори до останнього тримали у таємниці, щоб не створити ажіотажу і отримати найнижчу ціну. Вантажівки для ЗСУ обладнані краном-маніпулятором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.

“Більш ніж 20 машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що – і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася – теж можуть”, – розповів Петро Порошенко.

Зображення: facebook/Петро Порошенко

Він також зазначив, що до підписання контракту тримали всі перемовини в таємниці, аби не сталося неприємності, бо попит серед інших країн світу – шалений.

“Знайти найменшу ціну на найкращу техніку – це наша задача, бо ми ефективно використовуємо гроші, щоби собівартість кожного “хорошого русского” ставала вигідною і приємною”, – наголосив п’ятий президент України.

А також підкреслив, що контракт вже підписано й усі тягачі заброньовано. Відтак Петро Порошенко закликав долучатися всіх охочих до цього проєкту та ставати його частиною.

Зображення: facebook/Петро Порошенко

Окрім цього, нещодавно Петро Порошенко заявив, що відправляє Збройним силам нову партію безпілотників. Він побував на виробництві БПЛА Poseidon на Кіпрі, де споряджають чергову партію для України.

“[…] тут ми підписуємо нові документи за проєктом “Poseidon” і відправляємо в Україну ще одну партію “пташок” для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання – поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців”, – сказав Порошенко.