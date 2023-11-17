«За результатами аналізу експортних операцій із сільськогосподарською продукцією аналітики БЕБ виявили, що за 9 місяців ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на 133,9 млрд грн. Це понад 20% від загальної кількості», – вказується в повідомленні.

«Тобто аграрії вирощують зерно та за готівку продають компаніям, які зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю. Ці компанії не подають документи про походження зерна або декларують у митних деклараціях удаваних виробників. Після того, як зерно залишає межі України, його перепродують кілька разів і воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця. В результаті валютна виручка не повертається в Україну, а бюджет не отримує надходжень, оскільки компанії-експортери є фіктивними», – зазначили фахівці.