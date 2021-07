Про це йдеться у звіті автовиробника.

У другому кварталі року продажі автомобілів Tesla виросли на 222% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і на 9% – в порівнянні з попереднім кварталом. Продавши понад 200 тисяч електрокарів, компанія встановила власний рекорд.

Додамо, що за першу половину 2021 року Tesla продала 386 050 автомобілів (у першому кварталі Tesla доставила клієнтам майже 185 тисяч автомобілів).

Цікаво, що Tesla вдалося продати 1890 автомобілів Model S Plaid, хоча продажі цих новинок стартували лише 10 червня.

Успіхи компанії прокоментував її засновник Ілон Маск.

“Вітаю команду Tesla з понад 200 тисячами автомобілів вироблених та доставлених у другому кварталі, попри низку викликів”, – написав Маск у Twitter.

Congrats Tesla Team on over 200,000 car built & delivered in Q2, despite many challenges!!

