У Нідерландах українські переселенці регулярно подають скарги через трудову експлуатацію. Людям не виплачують заробітну плату або вимагають платити посереднику за влаштування на роботу.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Зазначається, що 212 українських переселенців, які виїхали до Нідерландів на тлі повномасштабного російського вторгнення та почали там працювати, зареєструвалися в організації, що бореться проти трудової експлуатації FairWork.

Найпоширеніша причина скарг — невиплата заробітної плати. Крім того, українці скаржилися на необхідність платити посереднику. Також зафіксовані скарги на примусову реєстрацію в Торгово-промисловій палаті.

Зауважимо, що у 69 випадках українські переселенці були під загрозою торгівлі людьми. До прикладу, у 2021 році така небезпека спіткала п’ятьох українців.

Іноді людям доводилося працювати понад 10 годин на день, отримуючи зарплату менше мінімальної. В деяких випадках виплати не здійснювалися взагалі.

“Працювати більш як 10 годин на день за меншу, ніж мінімальна, заробітну плату. Бути звільненим через місяць, а потім ще й викинутим на вулицю без оплати. Це сталося з українцем середнього віку, який втік від війни у квітні й з того часу живе і працює в Нідерландах. Він звернувся до FairWork, як і 212 інших українців з моменту російського вторгнення”, — йдеться в матеріалі NOS.

Як розповів прессекретар FairWork Франсієн Вінсеміус, працівників набирають в Україні через Facebook. Після чого людям кажуть заплатити певну суму посереднику, який нібито організовує роботу.

“Чим більше клієнтів заплатили за посередництво, тим більшу оплату за годину обіцяють”, — додав Вінсеміус.

У такий спосіб, кожного тижня близько п’яти українців звертаються до організації.