Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.
Зазначається, що 212 українських переселенців, які виїхали до Нідерландів на тлі повномасштабного російського вторгнення та почали там працювати, зареєструвалися в організації, що бореться проти трудової експлуатації FairWork.
Найпоширеніша причина скарг — невиплата заробітної плати. Крім того, українці скаржилися на необхідність платити посереднику. Також зафіксовані скарги на примусову реєстрацію в Торгово-промисловій палаті.
Зауважимо, що у 69 випадках українські переселенці були під загрозою торгівлі людьми. До прикладу, у 2021 році така небезпека спіткала п’ятьох українців.
Іноді людям доводилося працювати понад 10 годин на день, отримуючи зарплату менше мінімальної. В деяких випадках виплати не здійснювалися взагалі.
“Працювати більш як 10 годин на день за меншу, ніж мінімальна, заробітну плату. Бути звільненим через місяць, а потім ще й викинутим на вулицю без оплати. Це сталося з українцем середнього віку, який втік від війни у квітні й з того часу живе і працює в Нідерландах. Він звернувся до FairWork, як і 212 інших українців з моменту російського вторгнення”, — йдеться в матеріалі NOS.
Як розповів прессекретар FairWork Франсієн Вінсеміус, працівників набирають в Україні через Facebook. Після чого людям кажуть заплатити певну суму посереднику, який нібито організовує роботу.
“Чим більше клієнтів заплатили за посередництво, тим більшу оплату за годину обіцяють”, — додав Вінсеміус.
У такий спосіб, кожного тижня близько п’яти українців звертаються до організації.
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