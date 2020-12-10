Понад 25% українців не підтримують жодних варіантів амністії за злочини, вчинені на сході України.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Центром прав людини ZMINA за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Так, 25,8% респондентів заявили, що не підтримують жодних варіантів амністії за злочини на Донбасі.

Решта учасників опитування висловлювали різні думки з приводу того, кого повинна стосуватися амністія:

• тільки 4,5% заявили, що підтримують амністію “всіх учасників конфлікту за весь час”;

• 18,6% опитаних висловилися за амністію “всіх учасників конфлікту за весь час, але тільки не за тяжкі злочини”;

• 2,4% – за амністію “українських військових або учасників збройного конфлікту, які здійснили будь-які злочини за час конфлікту”;

• 8,4% – за амністію “українських військових або учасників збройного конфлікту, але не за тяжкі злочини”;

• 2,8% підтримують амністію “всіх учасників збройних формувань за будь-які злочини за весь час конфлікту”;

• 7,1% – за амністію “всіх учасників збройних формувань, але не за тяжкі злочини”;

• 30,4% не змогли відповісти на запитання.

Крім того, респондентам ставилося запитання, як вони ставляться до застосування тортур до ворога під час збройного конфлікту. В підсумку:

• 38,6% респондентів відповіли, що цього не можна робити, оскільки це забороняє закон;

• 35,7% заявили, що не можна застосовувати тортури, оскільки це суперечить принципам гуманності;

• 8,8% опитаних заявили, що тортури до ворога застосовувати можна (“мета виправдовує засоби”, якщо необхідно добути інформацію);

• 6,6% повідомили, що тортури застосовувати можна, оскільки це адекватна відповідь на дії ворога;

• 15,4% – не змогли відповісти.

(На відео – з 30:55)

Дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Центром прав людини ZMINA і за підтримки проєкту “Права людини для України”, який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Терміни проведення опитування: з 6 по 19 жовтня 2020 року.

Опитування проводилося у всіх областях України, крім непідконтрольних уряду України територій. Всього опитано 2002 респонденти методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.