“Зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників”,

– зауважив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Хакери розповсюджували вірус у мережі організації-жертви. У подальшому вони викрадали та зашифровували корпоративні дані з серверів.

За дешифрування інформації зловмисники вимагали мільйонні виплати у криптовалюті. Встановлено, що фігуранти зашифрували понад 1000 серверів підприємств.