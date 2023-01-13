Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
За його словами, наприкінці 2022 року Уряд Республіки Корея передав 6 тис. планшетів для дітей семи областей України: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської.
Нині на Дніпропетровщині, Донеччині та Миколаївщині понад 3 тис. електронних пристроїв отримали учні, які навчаються дистанційно.
Першочергово планшети отримують діти, які мають проблеми з доступом до освітнього процесу через відсутність необхідного технічного обладнання. До цієї категорії осіб належать: внутрішньо переміщені здобувачі освіти із тимчасово окупованих територій; діти із вразливих груп населення; сироти, напівсироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю та із багатодітних сімей; діти, чиї батьки або особи, які їх замінюють, захищають Україну.
Сергій Шкарлет також зазначив, що комунікацію з партнерами продовжено, щоб забезпечувати потреби освітян та дітей необхідними електронними пристроями. Так, за домовленостями, починаючи від червня 2022 року до 1 січня 2023 року поставлено 67 807 ноутбуків із 95 356 запланованих.
Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації запускає масштабний проєкт на підтримку українських школярів, у межах якого 12 навчальних закладів отримають 5 тисяч Apple iPad.
Відтак, у межах цієї ініціативи школи, зруйновані внаслідок бойових дій, отримають 5 тисяч Apple iPad. Загалом в Україні на допомогу очікують учні близько 350 шкіл, частково або повністю зруйнованих внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
За даними Мінцифри, 23 грудня 451 школяр у Бучанському районі Київської області вже отримав сучасні гаджети з комплектом навчальних програм. Окрім цього, українські вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, що дасть змогу інтегрувати нове обладнання у навчальний процес.
- З жовтня 2022 року до січня 2023 року українські освітяни отримали 50 тисяч хромбуків у межах співпраці МОН і Мінцифри з компанією Google та ЮНЕСКО.
- Компанія Google надає грант на 2 мільйони доларів на розвиток цифрової грамотності українців та 50 тисяч ліцензій Google Workspace для уряду України.
- Міністерство освіти і науки України презентувало платформу дистанційного навчання “Професійна освіта онлайн”, яка дозволить здобувати професію онлайн.