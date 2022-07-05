Понад +30 градусів та грози на заході: погода на 5 липня

У вівторок, 5 липня, синоптики прогнозують понад 30 градусів вище нуля у всіх українських регіонах. У західній частині України пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у західних регіонах очікується від +29 до + 33 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20. Найспекотніше у Закарпатській та Чернівецькій областях. У західних областях вдень прогнозують дощі з грозами.

У Центральній частині України денна температура повітря також коливатиметься від +31 до +33 градусів, за винятком лише Дніпропетровської області, де очікують +32…+34 градуси. Уночі температура опуститься до +17…+19 градусів. Буде хмарно з проясненнями, однак без опадів.

Понад 30 градусів вище нуля сьогодні прогнозують і на півночі: від +29 до +33. Уночі – від +17 до +20 градусів. Хмарно з проясненнями, однак також без опадів.

У східних областях сьогодні прогнозують від +30 до + 33 градусів вдень та – +16…+19 вночі. Буде хмарно з проясненням, проте також без опадів.

На півдні стовпчики термометрів також покажуть від +29 до +34 градусів в день та +17…+21 вночі. Хмарно з проясненнями, проте опадів не очікується.

У столиці України, Києві, сьогодні буде від +31 до +33 градусів, вночі – +18…+20. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.