російсько-українська війна
08:14 Під ранок окупанти випустили по Дніпропетровщині сім ракет: шість з них вдалось збити
07:33 5 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:21 Понад +30 градусів та грози на заході: погода на 5 липня
01:22 Військові РФ обстріляли Сумську область: влада повідомляє про шістьох поранених
00:22 Шестеро загиблих, десятки поранених – наслідки стрілянини на параді до Дня незалежності США в Іллінойсі

04 липня

23:54 «Просто підтримували життєдіяльність, щоб з голоду не померли» – звільнені захисники Маріуполя про умови в полоні
23:17 «Війна може прискорювати старіння» – поради експертки як зменшити негативні наслідки для організму та зберегти здоров’я
22:41 Джонсон пропонує знайти «альтернативні шляхи» вивезення зерна з України
21:59 «Історичний виклик» – Шольц про високу інфляцію, спричинену агресією РФ
21:20 Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад половину необхідних підписів за місяць
20:03 В ООН закликали до солідарності у питанні відновлення України
19:26 Папа Римський досі планує відвідати РФ та Україну
18:53 Перший прецедент: Фонд Порошенка спільно з волонтерами придбають бронемашини італійського виробництва для української армії
17:43 Петиція про повернення в цифровий етер «Еспресо», «5-го» і «Прямого» вже на розгляді Кабміну
17:41 Злочини Росії проти мирних жителів Маріуполя. Задокументовані свідчення. Частина 6
16:00 Bayraktar, на який литовці зібрали понад 5 млн євро, найближчим часом передадуть Україні
15:28 Прем’єр-міністр Чехії планує закликати чеські компанії долучитись до відновлення України
14:48 Лукашенко привітав Байдена з Днем Незалежності США, а Путін відмовився
13:50 Французькі журналісти потрапили під обстріл окупантів у Донецькій області
13:03 У Маріуполі доступ до водопостачання мають лише 3% жителів міста — радник мера
12:26 ЗСУ підійшли впритул до околиць Херсона, але ресурсів для його визволення наразі бракує — Economist
11:26 За захоплення Лисичанська відповідали двоє високопоставлених російських командирів – ISW
10:53 35 країн вимагають виключити РФ та Білорусь з усіх спортивних федерацій
10:28 Велика Британія має намір конфіскувати російські активи, щоб передати їх Україні
10:05 Росіяни знищили близько 90% інфраструктури на територіях, де ЗСУ тримали оборону – Гайдай
09:27 Втрати ворога: за добу українські військові ліквідували 230 росіян
09:03 Тепер увага Росії переключиться на виснажливе захоплення Донецької області – британська розвідка
08:29 У захопленій Росією Луганській області все ще могли лишитися українські військові – Інститут вивчення війни
07:50 На Слов’янському напрямку ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу – Генштаб
07:30 4 липня 2022 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:07 Спекотно та без опадів: погода на 4 липня
01:12 Стрілянина в Копенгагені: повідомляють про декількох загиблих

Понад +30 градусів та грози на заході: погода на 5 липня

У вівторок, 5 липня, синоптики прогнозують понад 30 градусів вище нуля у всіх українських регіонах. У західній частині України пройдуть дощі з грозами.

Вівторок, 5 липня 2022, 07:21
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у західних регіонах очікується від +29 до + 33 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20. Найспекотніше у Закарпатській та Чернівецькій областях. У західних областях вдень прогнозують дощі з грозами.

У Центральній частині України денна температура повітря також коливатиметься від +31 до +33 градусів, за винятком лише Дніпропетровської області, де очікують +32…+34 градуси. Уночі температура опуститься до +17…+19 градусів. Буде хмарно з проясненнями, однак без опадів.

Понад 30 градусів вище нуля сьогодні прогнозують і на півночі: від +29 до +33. Уночі – від +17 до +20 градусів. Хмарно з проясненнями, однак також без опадів.

У східних областях сьогодні прогнозують від +30 до + 33 градусів вдень та  – +16…+19 вночі. Буде хмарно з проясненням, проте також без опадів.

На півдні стовпчики термометрів також покажуть від +29 до +34 градусів в день та +17…+21 вночі. Хмарно з проясненнями, проте опадів не очікується.

У столиці України, Києві, сьогодні буде від +31 до +33 градусів, вночі – +18…+20. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 5 липня, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, спека, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook