Кабінет Міністрів схвалив рішення, згідно з яким особи з інвалідністю І групи в Україні отримають доплати до пенсії.

Відповідна постанова була підтримана на сьогоднішньому засіданні уряду.

Так, Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 22 лютого цього року (№127) щодо доплати особам, які отримують менше 2200 гривень пенсії.

У пояснювальній записці зазначається, що метою ухвалення сьогоднішнього рішення є “забезпечення підтримки осіб з інвалідністю I групи шляхом надання з 1 липня щомісячної доплати до пенсії в сумі, що не вистачає до 2 200 гривень“.

Наголошується, що наразі понад 30 тисяч осіб з інвалідністю в Україні отримують пенсію та соціальні виплати у розмірі менше 2200 гривень.

“Оскільки понад 30 тисяч осіб з інвалідністю отримують пенсії та соціальні виплати в розмірі до 2200 гривень, то з метою підтримки осіб з інвалідністю І групи необхідно внести відповідні зміни”, – зазначено в пояснювальній записці до постанови.

Згідно з прогнозами уряду, на доплати до пенсій для 31 785 осіб з інвалідністю І групи потрібно 12,3 млн гривень на місяць.