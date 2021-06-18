Понад 30 жінок подали в суд на компанію, що володіє стрімінговим сайтом Pornhub, за поширення порнороликів з їх участю без згоди.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У своїй заяві Pornhub назвав звинувачення “абсолютно абсурдними, повністю безрозсудними і категорично помилковими”.

Pornhub можна використовувати безкоштовно, але користувачі можуть платити щомісячну плату за високоякісні відеопотоки і додатковий контент. Контент сайту в основному завантажується його власними користувачами і доступний для загального перегляду. Однак компанія заявила, що кожне завантажене відео перевіряється модераторами-людьми.

Проте наголошується, що Pornhub не вимагає від користувачів підтвердження особи або віку осіб, представлених в відео, і не намагається підтвердити згоду людей, які з’являються у відео, розміщених на сайті.

Brown Rudnick LLP, юридична фірма, що представляє позивачів, заявляє, що в позові заявлені претензії відповідно до Закону про захист жертв торгівлі людьми та насильства від 2000 року.

Одна з жінок розповіла, що їй було всього 17 років, коли її хлопець змусив її зняти інтимне відео. Пізніше воно було розміщено на Pornhub без її згоди, і вона дізналася про це від свого друга.

Представник Pornhub заявив, що платформа “серйозно ставиться до кожної скарги щодо зловживання своєю платформою, у тому числі до скарг позивачів у цій справі”.