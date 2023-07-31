«Під час таких концертів дуже важливу роль відіграє безпека, тому ми зазвичай до останнього не знаємо, куди саме їдемо, – розповідає актор Студії «Квартал 95» Євген Кошовий. – Ми про це дізнаємося вже коли приїжджаємо до певного місця і нас вивозять на позиції. Військові теж не знають, що ми приїдемо до них – це для них сюрприз. Коли бачиш їхні очі, їхні посмішки та щиру радість – це дуже надихає. Хлопці та дівчата до цього бачили нас тільки на екрані. Так само і ми бачили їх тільки по телевізору. І саме вони зараз для усіх нас справжні герої, справжні кумири. Тому кожна така поїздка – незабутня і дуже надихаюча для нас. Такі зустрічі завжди проходять в дуже теплій атмосфері. З багатьма нашими військовими ми вже стали справжніми друзями – не тільки за цих півтора роки, а ще з 2014-го. Продовжуємо спілкуватися з ними та допомагати, чим можемо. Саме військові весною 2022 року попросили нас повернутися до своєї діяльності і продовжити знімати гумористичні проекти, щоб вони мали що дивитися під час відпочинку. І зараз вони присилають відео, як вони сидять в окопах чи бліндажах і дивляться «Єдиний Квартал», діляться своїми враженнями від номерів і навіть підказують якісь нові теми для жартів. Бо у наших військових – прекрасне почуття гумору».

Дуже тепло акторів і артистів зустрічають люди на деокупованих територіях. До речі, перший концерт на центральній площі Херсону після деокупації міста, 18 листопада, дали саме музикант Дмитро Pianoбой Шуров, актор Студії «Квартал 95» Олександр Пікалов та автор та виконавець пісень Андрій Головань. Херсонці зустрічали їх зі сльозами на очах. Нещодавно «кварталівці» також повернулися з Херсонської та Миколаївської областей. Разом зі співачками Roxolana, Tayanna та Златою Огнєвіч давали концерт у Великій Олександрівці. Для місцевих жителів цей виступ був справжнім святом, тому що Євген Кошовий, Олександр Пікалов і дівчата-співачки стали першими артистами, які завітали до селища після деокупації.

«Кожен раз, коли приїжджаємо на деокуповані території, дуже складно дивитися і бачити розбомблені твої улюблені міста – там де ми були з концертами у мирному житті, – зізнається актор Студії «Квартал 95» Олександр Пікалов. – Але щоразу ми залишаємося під дуже сильним враженням від сили духу наших незламних українців, попри все пережите вони вміють радіти життю. Після спілкування з такими людьми з’являється ще більше впевненості у тому, що ми точно скоро переможемо».

Студія «Квартал 95», як і вся країна, продовжує робити все для нашої спільної перемоги – заряджати позитивними емоціями українців, піднімати настрій і бойовий дух нашим захисникам і захисницям, щоб вони з новими силами могли продовжувати боронити нашу Батьківщину. Сміємось, значить – перемагаємо!

Всі виїзди і виступи організовані за сприяння відділу з культурологічної роботи Центру МПЗ ЗС України та агенції S*EVENT.