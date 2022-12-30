У російському полоні перебуває понад 3000 українських військовослужбовців. Загалом же в Україні зниклими безвісти вважаються 15 000 осіб.

Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.

За її даними, Росія підтвердила, що утримує в полоні 3392 українських військових.

Водночас за українським даними, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні зникло безвісти 15 000 осіб і більшість із них – це мирні жителі.

Вербицька наголосила, що доля зниклих безвісти українців невідома.

“Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів”, – сказала вона.

Вона також зазначила, що Росія не дозволяє Червоному Хресту відвідати табори військовополонених та систематично порушує Женевську конвенцію.