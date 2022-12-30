Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.
За її даними, Росія підтвердила, що утримує в полоні 3392 українських військових.
Водночас за українським даними, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні зникло безвісти 15 000 осіб і більшість із них – це мирні жителі.
Вербицька наголосила, що доля зниклих безвісти українців невідома.
“Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів”, – сказала вона.
Вона також зазначила, що Росія не дозволяє Червоному Хресту відвідати табори військовополонених та систематично порушує Женевську конвенцію.
- Катерина Царьова вже восьмий місяць чекає на звільнення свого коханого Дениса, випускника Харківського університету Повітряних сил та морського піхотинця, який з початку повномасштабної російсько-української війни боронив Маріуполь. Його офіційний статус: “безвісти зниклий, імовірно, в полоні”.