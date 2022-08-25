376 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських загарбників на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Станом на ранок 25 серпня 2022 року більше як 1109 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 388, Харківській — 202, Київській — 116, Чернігівській — 68, Миколаївській — 67, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 41.

24 серпня ворог здійснив ракетний обстріл смт Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинуло двоє дітей 6 та 11 років, ще п’ятеро дітей отримали поранення.

Також 24 серпня внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури міста Новий Буг Миколаївської області отримали поранення двоє дітей віком 10 та 16 років.

В ніч на 25 серпня окупанти обстріляли село Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Поранено троє дітей 2, 7 та 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.