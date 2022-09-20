Станом на 20 вересня 391 дитина загинула в Україні та понад 760 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 397, Харківській — 219, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 47, Дніпропетровській — 26.

19 вересня внаслідок обстрілу ворогом Пологівського району Запорізької області загинула 17-річна дівчина. Того ж дня внаслідок чергового обстрілу окупантами Донецької області поранено 12-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.