Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 397, Харківській — 219, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 47, Дніпропетровській — 26.
19 вересня внаслідок обстрілу ворогом Пологівського району Запорізької області загинула 17-річна дівчина. Того ж дня внаслідок чергового обстрілу окупантами Донецької області поранено 12-річну дівчинку.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- На окупованих територіях Луганської області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам за те, щоб вони віддавали дітей до школи.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому та зруйнованому росіянами місті на початку навчального року місцеві школи не почали працювати. Загалом у Маріуполі залишився лише один вцілілий навчальний заклад.
- У Харківській області у підвалі знайшли підлітків, яких утримували російські окупанти. П’ятеро неповнолітніх перебували у зачиненому підвальному приміщенні упродовж тижня.
- Окупаційні адміністрації Криму посилили для школярів програму так званого “патріотичного виховання” та початковий військовий вишкіл, а також організували класні години “уроки про важливе”, де розповідають чому РФ напала на Україну та називають “подвигами” злочини російських військовослужбовців.