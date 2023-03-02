У межах проєкту "5 000 iPad для українських школярів" понад 4 тисячі планшетів уже отримали заклади чотирьох областей України.

Про це повідомили пресслужба Міністерства освіти і науки України та пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтак, більше ніж 4 тисячі планшетів Apple iPad отримали:

У Київській області – 4 школи;

У Чернігівській області – 2 школи;

У Харківській області – 4 школи;

У Миколаївській області – 4 школи.

У Мінцифрі зазначили, що реалізація цього проєкту дасть змогу дітям продовжити навчання незалежно від місця проживання, а розширений функціонал пристрою дозволить здобувати якісну освіту.

“Безперервність освітнього процесу є одним із найголовніших завдань МОН. У зв‘язку з воєнними діями багато дітей України заради безпеки вимушено покинули рідні домівки й продовжують навчатися дистанційно. Цей процес триває і завдяки партнерам із розвитку, які забезпечують освітян і здобувачів освіти електронними пристроями”, – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Зауважимо, що у січні цього року у Дніпропетровській, Донецькій та Миколаївській областях учні отримали понад три тисячі планшетів.

Наприкінці 2022 року уряд Республіки Корея передав 6 тис. планшетів для дітей семи областей України: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської.

Відтак, у січні на Дніпропетровщині, Донеччині та Миколаївщині понад 3 тис. електронних пристроїв отримали учні, які навчаються дистанційно.

Першочергово планшети отримують діти, які мають проблеми з доступом до освітнього процесу через відсутність необхідного технічного обладнання. До цієї категорії осіб належать: внутрішньо переміщені здобувачі освіти із тимчасово окупованих територій; діти із вразливих груп населення; сироти, напівсироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю та із багатодітних сімей; діти, чиї батьки або особи, які їх замінюють, захищають Україну.

Сергій Шкарлет зазначив, що комунікацію з партнерами продовжено, щоб забезпечувати потреби освітян та дітей необхідними електронними пристроями. Так, за домовленостями, починаючи від червня 2022 року до 1 січня 2023 року поставлено 67 807 ноутбуків із 95 356 запланованих.

Довідково. Реалізація ініціативи стала можливою завдяки синергії зусиль та можливостей партнерів: спонсора проєкту – міжнародної компанії ASBISc Enterprises PLC, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України, громадської організації “СЕВЕН ФІЛДС”.