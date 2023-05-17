На саміті Ради Європи в Ісландії 43 держави підписали угоду про реєстр збитків від агресії РФ, завданих після 24 лютого 2022 року в Україні.

Про це повідомляє “Європейської правди”, посилаючись на свого кореспондента, який ознайомився зі змістом документа.

Видання пише, що угода, яку підпишуть як договір Ради Європи, передбачає залучення також держав з-поза меж організації. Окремі члени РЄ можуть утриматися від підписання.

Станом на 17 травня створення реєстру збитків підтримали або пообіцяли підтримати після завершення внутрішніх процедур 43 держави. Зокрема йдеться про всі держави G7 (США, Канаду та Японію, що не є членами Ради Європи).

У складі Ради Європи — 46 членів, семеро з них вирішили не долучатися до “антиросійської” домовленості.

Передбачається створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україні, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року. У базу даних вноситимуться й фінансові претензії постраждалих від РФ.

Узгоджені та підтверджені претензії реалізують згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення. “ЄП” зауважує, що у підписаних документах посилаються на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.