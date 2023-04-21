Про це повідомляє “Суспільне”. 

Фото: Суспільне Вінниця

Так, він хоче надихнути інших захисників, які втратили кінцівки на російсько-українській війні, не опускати руки. Зібрані кошти Роман передасть саме на протези для військових.

Кашпур у 19 років пішов добровольцем до лав української армії, а у 22 роки, поблизу Марʼїнки, втратив частину ноги, наступивши на протипіхотну міну. Втім, це не заважає, бігаючи, долати дистанції у 10-15 кілометрів.

Фото: Суспільне Вінниця

До марафону в Лондоні 26-річний вінничанин готувався останні три місяці. За його словами, після поранення він знайшов себе у спорті.

“З протезом, якби це абсурдно не звучало, трішки краще. У мене інша нога була поранена, тому, коли на дистанції біжиш починає трішки поболювати, а з протезом проблем немає”, — сказав Роман.

На його думку, після втрати кінцівок можна бути повноцінною людиною.

Фото: Суспільне Вінниця

“На протезі написано: “Максимальне навантаження 125 кг”. Тобто в 64 рази я перевищив навантаження на протез. Але він витримав, бо ми з батьком підійшли до цього з фізико-математичної точки зору”, — додав Роман.

Лондонський марафон стане першим міжнародним змаганням для Романа. Чоловік витрачав по 2 години на день для тренування.

“Наше завдання — зібрати 100 тисяч фунтів на допомогу пораненим бійцям. Цього вистачить на кілька протезів”, — наголосив Роман.

Забіг відбудеться забіг 23 квітня о 9:30 за місцевим часом. Загальна дистанція марафону 42 кілометри.