Колишній розвідник Роман Кашпур з Вінниччини 23 квітня готується взяти участь у 43-тьому Лондонському Марафоні (TCS London Marathon) на протезі. Ветеран планує зібрати 100 тисяч фунтів для побратимів. Він має пробігти 42 кілометри.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Так, він хоче надихнути інших захисників, які втратили кінцівки на російсько-українській війні, не опускати руки. Зібрані кошти Роман передасть саме на протези для військових.

Кашпур у 19 років пішов добровольцем до лав української армії, а у 22 роки, поблизу Марʼїнки, втратив частину ноги, наступивши на протипіхотну міну. Втім, це не заважає, бігаючи, долати дистанції у 10-15 кілометрів.

До марафону в Лондоні 26-річний вінничанин готувався останні три місяці. За його словами, після поранення він знайшов себе у спорті.

“З протезом, якби це абсурдно не звучало, трішки краще. У мене інша нога була поранена, тому, коли на дистанції біжиш починає трішки поболювати, а з протезом проблем немає”, — сказав Роман.

На його думку, після втрати кінцівок можна бути повноцінною людиною.

“На протезі написано: “Максимальне навантаження 125 кг”. Тобто в 64 рази я перевищив навантаження на протез. Але він витримав, бо ми з батьком підійшли до цього з фізико-математичної точки зору”, — додав Роман.

Лондонський марафон стане першим міжнародним змаганням для Романа. Чоловік витрачав по 2 години на день для тренування.

“Наше завдання — зібрати 100 тисяч фунтів на допомогу пораненим бійцям. Цього вистачить на кілька протезів”, — наголосив Роман.

Забіг відбудеться забіг 23 квітня о 9:30 за місцевим часом. Загальна дистанція марафону 42 кілометри.