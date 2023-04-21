Про це повідомляє “Суспільне”.
Так, він хоче надихнути інших захисників, які втратили кінцівки на російсько-українській війні, не опускати руки. Зібрані кошти Роман передасть саме на протези для військових.
Кашпур у 19 років пішов добровольцем до лав української армії, а у 22 роки, поблизу Марʼїнки, втратив частину ноги, наступивши на протипіхотну міну. Втім, це не заважає, бігаючи, долати дистанції у 10-15 кілометрів.
До марафону в Лондоні 26-річний вінничанин готувався останні три місяці. За його словами, після поранення він знайшов себе у спорті.
“З протезом, якби це абсурдно не звучало, трішки краще. У мене інша нога була поранена, тому, коли на дистанції біжиш починає трішки поболювати, а з протезом проблем немає”, — сказав Роман.
На його думку, після втрати кінцівок можна бути повноцінною людиною.
“На протезі написано: “Максимальне навантаження 125 кг”. Тобто в 64 рази я перевищив навантаження на протез. Але він витримав, бо ми з батьком підійшли до цього з фізико-математичної точки зору”, — додав Роман.
Лондонський марафон стане першим міжнародним змаганням для Романа. Чоловік витрачав по 2 години на день для тренування.
“Наше завдання — зібрати 100 тисяч фунтів на допомогу пораненим бійцям. Цього вистачить на кілька протезів”, — наголосив Роман.
Забіг відбудеться забіг 23 квітня о 9:30 за місцевим часом. Загальна дистанція марафону 42 кілометри.
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