Про це пише британське видання Guardian.
Основні країни, які використовують вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово відмовляться від використання вугілля для виробництва електроенергії, причому більші економіки зроблять це у 2030-х роках, а дрібніші – у 2040-х роках.
Однак деякі з найбільших вугільно-залежних економік світу, включаючи Австралію, Китай, Індію та США, не підписалися під цим зобов’язанням.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, вугілля – найбільший фактор зміни клімату.
Сторони, які підписали угоду, зобов’язалися припинити всі інвестиції у нову вугільну генерацію всередині країни та за кордоном.