На саміті Cop26 понад 40 країн погодилися відмовитися від використання вугільної енергії, адже саме ця корисна копалина є джерелом найбільшого забруднення атмосфери.

Про це пише британське видання Guardian.

Основні країни, які використовують вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово відмовляться від використання вугілля для виробництва електроенергії, причому більші економіки зроблять це у 2030-х роках, а дрібніші – у 2040-х роках.

Однак деякі з найбільших вугільно-залежних економік світу, включаючи Австралію, Китай, Індію та США, не підписалися під цим зобов’язанням.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, вугілля – найбільший фактор зміни клімату.

Сторони, які підписали угоду, зобов’язалися припинити всі інвестиції у нову вугільну генерацію всередині країни та за кордоном.