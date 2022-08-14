Країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.

Про це йдеться у тексті заяви.

Ця заява зроблена від імені Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Кореї, Молдови, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу.

Неспровокована та невиправдана загарбницька війна РФ проти України, суверенної держави, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН.

Країни-підписантки рішуче підтримали важливість основоположних семи основ ядерної безпеки, як це викладено Генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. Велику небезпеку для цих принципів становить контроль РФ над Запорізькою АЕС – найбільшою АЕС Європи. Розміщення російського військового персоналу та озброєння на ядерному об’єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати.

Присутність російських військових сил на Запорізькій атомній електростанції заважає оператору та українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки МАГАТЕ, а також заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій.

“Ми закликаємо РФ негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України та законний оперативний персонал може виконувати свої обов’язки без стороннього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці”, – йдеться у тексті.

Вторгнення РФ та її подальша присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій. окрім цього, країни рішуче засудили використання РФ дезінформації для спроби виправдати свої незаконні дії в Україні.

У заяві також зазначили, що Міжнародна спільнота притягне РФ до відповідальності за її агресію, і РФ має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні.