Понад 40% потенційних виборців пропрезидентської партії "Слуга народу" нічого не чули про всенародне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 14-16 жовтня.

Так, у респондентів запитали, чи чули вони, що глава держави оголосив про проведення опитування в день місцевих виборів, 25 жовтня.

У результаті 60% опитаних повідомили, що знають про опитування (25% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули).

Ще 40% нічого про це не знають.

Як уточнили соціологи, відносно високий рівень обізнаності про ініціативу Зеленського спостерігається серед мешканців міст і населення старшого віку.

Варто зазначити, що серед потенційних виборців пропрезидентської партії “Слуга народу” 41% респондентів заявили, що вперше чують про опитування. Лише 26% добре обізнані про це, а 32% – щось чули.

Для порівняння, серед потенційних виборців партії “Сила і честь” лише 22% респондентів не чули про опитування, “Європейської Солідарності” – 27%, “Голосу” – 38%, “Опозиційної платформи” – 35%.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,4%.