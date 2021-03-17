Понад 40% українців мають негативні очікування від подальшого перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Соціологи запитали у респондентів, чого вони очікують від подальшої діяльності Володимира Зеленського як глави держави.

Виявилося, що у 40,7% респондентів ці очікування є переважно негативними.

Ще у 19,1% опитаних очікування є переважно позитивними.

А 30% респондентів вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.

Понад 10% не змогли відповісти на запитання.

Варто зазначити, що 43,8% респондентів оцінили результати діяльності Зеленського як глави держави “переважно негативно” (а 15,4% – “переважно позитивно”).

Дослідження проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.