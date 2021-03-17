Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.
Соціологи запитали у респондентів, чого вони очікують від подальшої діяльності Володимира Зеленського як глави держави.
Виявилося, що у 40,7% респондентів ці очікування є переважно негативними.
Ще у 19,1% опитаних очікування є переважно позитивними.
А 30% респондентів вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.
Понад 10% не змогли відповісти на запитання.
Варто зазначити, що 43,8% респондентів оцінили результати діяльності Зеленського як глави держави “переважно негативно” (а 15,4% – “переважно позитивно”).
Дослідження проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно із цим же опитуванням, майже половина українців (46,9%) вважають, що особистісні якості Володимира Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України.
- Понад 60% українців не довіряють президенту України Володимиру Зеленському. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.